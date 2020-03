Geen lange ritten voor De Plus zoals bij Naesen en De Vreese: "Hoop dat Tour kan doorgaan, maar de twijfel groeit"

Vorig jaar zagen we een ijzersterke Laurens De Plus aan het werk in de Ronde van Frankrijk. Het is zeer de vraag of dat er ook dit jaar van komt. De Plus bereidt zich voor in de hoop dat de Tour wel doorgaat, want dat is de wedstrijd waar de renners zich nog op kunnen richten.

"De Tour is de enige koers waarmee onze ploeg en mijn trainer Marc Lamberts nog rekening houden", geeft De Plus aan in Gazet van Antwerpen. "Ik hoop dat de Tour kan doorgaan, maar de twijfel groeit." Dat hangt niet enkel af van wat er in Frankrijk en de omringende landen gebeurt. "Stel dat het coronavirus in Colombia nog wat langer zou uitdijen dan in Europa, dan kan je moeilijk tegen Bernal zeggen dat hij niet mag meedoen."

De Plus heeft dit jaar tot dusver welgeteld één volledige wedstrijddag in de benen. "Had ik geweten dat deze situatie zich zou voordoen, dan was ik mijn seizoen vroeger gestart. Onze ploeg besliste om later aan het seizoen te beginnen omdat er door de drukke kalender in de zomer een hoge belasting op ons stond te wachten."

IN HET DUISTER TASTEN

Terwijl de competiviteit in de huidige omstandigheden amper getest wordt. "Dat valt nu helemaal anders uit. Als je in de aanloop naar de Tour enkele goeie wedstrijden hebt gereden, zorgt dat voor mentale rust. Nu zullen we op voorhand in het duister tasten."

Trainen doet Laurens De Plus alvast heel anders dan enkele andere Belgische renners. "Toen ik Laurens De Vreese en Oliver Naesen toeren van driehonderd kilometer zag fietsen, begon het bij mij ook te kriebelen, maar bij ons is het voorlopig de omgekeerde wereld. Maximaal twee à drie uur fietsen per dag. Meer mag niet, om onze weerstand niet te schaden."

GEEN SPELEN IN 2020

In mei zou Jumbo-Visma normaal gezien nog op hoogtestage gaan. "Die stage is voorlopig niet gecanceld, maar het ziet er toch niet bijster goed uit. Zodra de situatie verbetert, zal de ploeg ons wel wegsturen naar een veilige plek, waar we bergop kunnen trainen in functie van de Tour." Over de Olympische Spelen maakt De Plus zich geen illusies meer. "De Spelen zullen dit jaar niet doorgaan."