Lefevere bereid zelf eerste inspanning te leveren, twee Belgische teams zetten personeel al op technische werkloosheid

Technische werkloosheid. Die twee woorden gaan tegenwoordig veelvuldig over de toonbank bij de wielerploegen. Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles en Circus-Wanty Gobert hebben ze het al ingevoerd. Bij Deceuninck-Quick.Step gaat Patrick Lefevere praten met zijn sponsors.

"Zij zitten tenslotte aan de kassa. Tot 15 maart werd iedereen doorbetaald. Maar nu moet er toch eens worden 'geklapt'", bevestigt Lefevere in Het Laatste Nieuws. "In een normale wereld neem je er een telraam bij en zeg je: 'Kijk, dit is wat jullie ons nog moeten, maar anderzijds: dit is wat we jullie al hebben geschonken.' In die normale wereld leven we niet langer.

Bij technische werkloosheid valt men terug op 70% van het gemiddelde inkomen. Lefevere acht het mogelijk dat hij dat zelf ook gaat doen. "Als iemand het goeie voorbeeld moet geven, is het de baas wel. Ik ben bereid als eerste een inspanning te leveren. Ik ben 65, officieel met pensioen, heb niet het varken uitgehangen in mijn leven en dus wel een beetje kunnen sparen."

ZORGEN OVER JONGE GEZINNEN

Dat geldt niet voor iedereen. "Wat me zorgen baart, zijn de jonge gezinnen binnen ons team. Mensen die een huis hebben gekocht en daar leningen voor zijn aangegaan... Bepaalde bedienden hebben we onvermijdelijk al op technische werkloosheid moeten plaatsen. Zien nu hoe ver en hoelang we onszelf in overlevingsmodus kunnen drijven. Het wordt niet eenvoudig, maar we gaan er als grote mensen proberen uit te geraken."

Bij Bingoal-Wallonie Bruxelles hebben ze dus al personeel op technische werkloosheid geplaatst. "Geen makkelijke en prettige beslissing", geeft teammanager Christophe Brandt toe. "Omdat je natuurlijk grotendeels afhankelijk bent van die werkkrachten. Maar in deze situatie is het helaas niet te vermijden. Je moet het vergelijken met een firma die plots niets verkoopt en geen inkomsten meer heeft."

Het zijn vooral masseurs, mecaniciens, buschauffeurs die hun loon zullen zien verminderen. De wielrenners blijven voorlopig buiten schot. "Naast koersen hoort ook trainen nu eenmaal bij hun job", besluit Brandt.