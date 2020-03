Wijzigingen voor kalender en accomodatie, belangrijke vraag voor routiniers,...: de gevolgen van uitstel van de Spelen

De knoop is doorgehakt: de Olympische Spelen worden uitgesteld tot 2021. Het zat er al een tijdje aan te komen en zeker de laatste dagen werd het duidelijk dat het niet anders kon. Het brengt uiteraard wel heel wat met zich mee. We zetten de belangrijkste gevolgen op een rijtje.

Wat de atleten zelf betreft: zij worden nogmaals geconfronteerd met met het maken van ernstige aanpassingen in de indeling van dit seizoen. Dat is echter in alle sporten nu al enkele weken aan de gang. Het is enkel zo dat ook volgend seizoen anders ingedeeld worden dan wat ze gewend zijn, want het uitstel heeft natuurlijk ook effect op de kalender van 2021.

IS VAN AVERMAET STRAKS EVEN GOED BERGOP?

Het zijn echter vooral de atleten met al heel wat jaren op de teller die voor een belangrijk vraagstuk zijn. Kunnen ze volgend jaar nog op hetzelfde niveau zijn? Door het bergachtig parcours van de wegrit bijvoorbeeld zal het van belang zijn voor de wielrenners om bergop meee te kunnen. Titelverdediger Greg Van Avermaet liet op de klimmetjes dit seizoensbegin een goede indruk. Zal dat volgend jaar ook nog zo zijn?

Daar bestaat geen enkele garantie voor. Bovendien is er het algemeen probleem van opnieuw een jaartje ouder te zijn. Van Avermaet zal nu bij de start van de Spelen 35 zijn. Ook voor zijn leeftijdsgenoten zal het uitkijken zijn dat er geen plots verval komt.

Atleten uit sommige andere sporttakken staan nog voor grotere vraagtekens. De Spelen moeten het laatste wapenfeit worden in de carrière van basketbalspeelster Ann Wauters. Gaat zij nog een jaar extra door? Ook zwemster Fanny Lecluyse wilde stoppen na de Spelen. Doet zij nog verder tot 2021? Pieter Timmers heeft al laten uitschijnen dat hij dat wellicht niet zal doen.

De kalender van volgend jaar werd reeds aangehaald. Die zal niet alleen veranderingen meebrengen voor de sporters, maar ook voor organisatoren van allerlei evenementen. Mogelijk moet er geschoven worden met wedstrijden of toernooien over de sportgrenzen heen. Het is ook niet uitgesloten dat enkele events moeten geannuleerd worden doordat de Spelen er straks plots bijkomen.

KOSTENPLAATJE EN OLYMPISCH DORP GROOTSTE WERKPUNTEN

Qua organisatie van de Olympische Spelen zelf is er vooral de rekening voor het uitstellen van het grootste sportevenement, wat geschat wordt op zo'n 5 miljard euro. Voorts moet er een oplossing gevonden worden voor het olympisch dorp, dat na afloop van de Spelen zou veranderen in appartementen voor de lokale bevolking.

Voor het overige zijn ze in Japan wel goed voorbereid. Als de hierboven genoemde zaken opgevangen kunnen worden, staat niets een geslaagde editie van de Olympische Spelen in Tokio in de weg, dan wel in 2021.