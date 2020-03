🎥 Dwergkonijnen houden Van Goethem bezig: "We moeten het samen doen, maar vat het niet letterlijk op"

Heel veel hebben we Brian van Goethem dit jaar nog niet in actie kunnen zien voor Lotto Soudal. Het is zijn tweede seizoen bij de loterijploeg nadat de Nederlander overkwam van Roompot. In zijn 'lockdownjournal' geeft hij een inkijk in zijn dag in coronatijden.

Ven Goethem heeft het alvast ook even over de huidige situatie. "Het is lastig om doelen te stellen en te trainen, want niemand weet wat er gaat gebeuren de volgende weken. We zullen wel zien. Ik hoop dat iedereen de regels opgelegd door de overheid respecteert. Ik ga de komende weken alleen trainen. Ik denk dat het beter is om het zo te doen."

Allemaal samen tegen corona, dat is zowat de leuze van het moment. "We moeten het samen doen, maar vat het niet letterlijk op", verwijst Van Goethem naar het verbod om in groep te trainen. Naast zijn dagelijkse trainingstochten houdt hij zich met enkele opvallende zaken bezig. Zo bakt hij zijn eigen brood.

Ook lopen er een paar dieren rond bij Van Goethem thuis. Zo heeft hij enkele dwergkonijnen. Die goed verzorgen maken dan uiteraard ook deel uit van zijn dag.