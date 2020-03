Franse minister van sport: "Ronde van Frankrijk gaat gewoon door"

Er werden de afgelopen dagen serieuze vraagtekens geplaatst bij de Ronde van Frankrijk van 2020. Bij onze buren gaan ze er nochtans van uit dat de Tour gewoon doorgaat.

“We hebben al contact gehad met ASO”, vertelde minister van Sport Roxana Mãrãcineanu aan Le Parisien. ”Het is van het grootste belang dat de Tour de France doorgaat. Van uitstel kan geen sprake zijn.”

Volgens de Franse krant liggen er plannen op tafel om de Tour op dezelfde manier te organiseren als Parijs-Nice, waarbij er geen publiek welkom was bij de start- en aankomstplaatsen.

De Ronde van Frankrijk gaat in theorie op 27 juni van start in Nice. Of dat ook in praktijk zo zal zijn, valt nog af te wachten. Heel wat teams maakten al duidelijk dat er van een ‘eerlijke’ Tour sowieso geen sprake kan zijn door alle maatregelen tegen het coronavirus.