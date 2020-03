OFFICIEEL: KBWB verlengt wielerseizoen tot eind oktober

Om ruimte te maken op de kalender hebben de Belgische wielerbond en Cycling Vlaanderen nu beslist om het wielerseizoen in ons land te verlengen tot 31 oktober.

De Clásica San Sebastián is normaal gezien de laatste klassieker op de kalender. Die staat dit jaar op 25 juli gepland.

Door de verlenging van het seizoen wordt er tijd gekocht om koersen in te halen. Al moet de coronacrisis dan wel eerst onder controle geraken, natuurlijk.

New update about the coronavirus measures:



✅ 🇧🇪 season is prolonged until 31/10

✅ 🇧🇪 TT Champs for Youth are postponed to 12/07

✅ 3/4 is deadline to take a decision about the races in May

✅ Cancelled races were asked if they are interested to postpone to a later date in 2020 pic.twitter.com/xOSTC5In96