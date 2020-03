Joris Nieuwenhuis ging Oliver Naesen achterna en kwam met eigen toepasselijke boodschap

De actie van Oliver Naesen om via zijn trainingstocht op Strava een hartje te tekenen als steunbetuiging aan de zorg kan op veel bijval rekenen. Ook Joris Nieuwenhuis was onder de indruk. Hij wilde zelf ook zijn eigen boodschap meegeven aan de wereld.

"Morgen ook maar eens proberen", tweette de Nederlander van Sunweb op 24 maart na het zien van de tocht die Oliver Naesen had uitgestippeld. Nieuwenhuis hield woord: 's anderendaags werkte ook hij een rit af die op Strava een speciale betekenis kreeg.

Een hartje werd het deze keer niet. De tocht van Nieuwenhuis zorgde voor een boodschap in geschreven letters: stay home. Boven de tekening waar zijn rit in uitmondde, stond geschreven: Ride solo. Het was dus klaar en duidelijk wat Nieuwenhuis wilde verkondigen: ride solo or stay home. Ofwel ga in je eentje de baan op of blijf thuis. Hopelijk nemen al zijn collega-wielrenners het ter harte.