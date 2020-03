Vorig jaar nog op het eindpodium, nu behoorlijk cynisch: "De Tour? Ik mag niet eens buiten fietsen"

Steven Kruijswijk werd vorig jaar knap derde in de Ronde van Frankrijk. Maar of de Tour dit jaar kan gereden worden? De Nederlander ziet het alleszins niet gebeuren.

Kruijswijk verblijft op dit moment in Monaco, waar hij momenteel niet eens buiten mag fietsen. Virtuele ritjes op rollen via Zwift is momenteel de noodoplossing.

"Maar hoe lang hou je dat vol?", vraagt hij zich luidop af in een gesprek met Algemeen Dagblad. “Ik ben er nooit een fan van geweest. Fietsen begint voor mij echt buiten. Op de weg.”

Er gaan steeds meer stemmen op om de Tour zonder publiek te laten plaatsvinden. "Wat mij betreft heb ik dat liever niet. Ik begrijp het wel: dan is er tenminste nog iets om op tv te laten zien. Maar of het realistisch is?"

“Er zal altijd een risico bestaan dat wij als Tour de verspreiding juist weer op gang helpen. Want ook zonder publiek praat je nog steeds over een rondreizend circus van meer dan duizend personen. En dat zijn nog steeds heel veel mensen bij elkaar."