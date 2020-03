Belgisch beloftekampioene: "Dat ik nu kan leven als een prof houdt me overeind

Alana Castrique kroonde zich in 2019 zowel op de weg als tegen de klok tot Belgisch beloftenkampioene. In een gesprek op de site van Lotto-Soudal sprak ze over de huidige situatie.

“Dat ik nu kan leven als een echte prof houdt me recht in deze moeilijke dagen. Ik sta op, ik fiets en heb vervolgens tijd om wat te rusten en te studeren. Normaal gezien vallen al die dingen erg moeilijk te combineren voor mij”, aldus Castrique. Met haar twee Belgische titels heeft de twintigjarige renster uit Ploegsteert een meer dan geslaagd 2019 achter de rug. In 2020 wou ze minstens even goed doen, maar de coronacrisis maakt dat niet evident. “Aanvankelijk stond het BK tijdrijden gepland voor 1 mei in Borlo, maar nu zou het wel eens kunnen plaatsvinden einde mei en dat komt me echt niet goed uit, midden in de examenperiode.” “Ik kan natuurlijk mijn examens uitstellen en proberen een goede balans te vinden tussen trainen en studeren, maar het maakt het er niet eenvoudiger op. De kampioenschappen waren mijn groot doel. Mochten ze uitgesteld worden of niet meer doorgaan, zal ik zeer ontgoocheld zijn.”