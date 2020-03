🎥 Schattig gewoonweg: Pieter Serry betrekt zoontje bij oefeningen in eigen huis

Aangezien er op school geen lessen doorgaan, zijn er bij vele gezinnen ook één kind of meer thuis. Dat kan vermoeiend zijn, zeker als er daarnaast nog sportieve bezigheden op het programma staan, maar Serry heeft de twee op een leuke manier gecombineerd.

De renner van Deceuninck-Quick.Step heeft een filmpje op sociale media geplaatst waarbij hij oefeningen aan het doen is op de mat, zoals diep door de knieën buigen en dan vanuit die houding omhoog zitten. Terwijl deze oefening aan de gang is, zit ook zijn zoontje in zijn nek en die vindt het duidelijk allemaal enorm amusant.

If you want to involve your little one(s) in core training 😉 #blijfinuwkot #core #fitness @deceuninck_qst pic.twitter.com/pAcQ8iCYme