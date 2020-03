Roger Baens, gewezen ploegmaat van Rik Van Looy en drievoudig ritwinnaar in Vuelta, is overleden

Rik Van Looy (foto) blijft één van de legendes uit de Belgische wielergeschiedenis. In de jaren '60 noemde men het blok achter hem de 'Rode Garde'. Roger Baens maakte daar ook even deel van uit. Van hem moeten we helaas afscheid nemen.

Roger Baens is op 87-jarige leeftijd overleden in een woonzorgcentrum in Rillaar. Baens was profwielrenner van 1956 tot 1964. In die periode reed hij in totaal 43 overwinningen bij mekaar. Zo werd hij onder andere nationaal kampioen bij de Onafhankelijken.

Van juli 1961 tot eind 1963 maakte Baens deel uit van de fameuze 'Rode Garde' van Rik Van Looy bij Faema. In 1962 droeg hij zijn steentje bij tot de zege in de ploegentijdrit in de Tour. Een jaar later pakte Baens uit met twee ritzeges in de Vuelta. In 1957 had hij ook al een etappe in de Ronde van Spanje gewonnen.

OOK DWARS DOOR VLAANDEREN OP PALMARES

Eén wedstrijd die nu gekend staat als Vlaamse klassieker wist Baens ook te winnen: in 1959 was hij de beste in Dwars door Vlaanderen. Onze redactie wenst zijn familie en vriendenkring veel sterkte toe.