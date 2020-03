Zowel Jens Keukeleire als zijn ploeg hadden snel door hoe ernstig het was: "Eerlijk gezegd voelde ik de bui al hangen"

Wie had gedacht dat we nu in deze situatie zouden belanden, waarbij het niet te voorspellen valt wanneer er nog eens een koers zal doorgaan? Sommigen hebben de signalen al sneller opgevangen dan anderen. Bij EF Pro Cycling, de ploeg van Jens Keukeleire, waren ze er bijvoorbeeld snel bij.

In Europa was vooral Italië er aanvankelijk ernstig aan toe. Nog voor er een finaal besluit genomen was over de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Tirreno-Adriatico, besloten ze bij EF al om die Italiaanse koersen over te slaan. "Als je ziet hoe het is uitgedraaid... EF is een wereldbedrijf. Ze zitten overal, ik denk dat ze dat meer op de voet volgen", zegt Jens Keukeleire aan Wielerkrant.

"Ze zullen sneller aangevoeld hebben: 'oei, dat komt niet goed' en hebben dan snel een beslissing genomen. Omdat het ook onverantwoord was om te koersen", vervolgt Keukeleire zijn relaas. Terwijl anderen nadien op hoogtestage trokken, bleef Keukeleire thuis. "Ik wilde niet terug thuis vertrekken, want ik was al zoveel weggeweest. En eerlijk gezegd voelde ik de bui al hangen."

ALARMBELLEN

Eind februari en begin maart gingen er al alarmbellen af. "Na het openingsweekend had ik al het gevoel dat dat de twee laatste koersen konden zijn in een lange tijd. Ik wilde niet vast komen te zitten in Spanje of ik weet niet waar, of te moeten vertrekken om dan een paar dagen later weer te moeten terugkomen."

Keukeleire ging wel nog Parijs-Roubaix verkennen. "Ik was bijna voor honderd procent zeker dat ik de verkenning aan het doen was voor 2021. Ik was redelijk zeker dat het niet de voorbereiding was voor de koers die anders binnen 2 weken zou doorgaan. Het zou mooi zijn als ze er nog een plaats voor vinden, maar het zal wellicht voor 2021 zijn."

GOEDE MATERIAALTEST

Spijt van die verkenning heeft de 31-jarige West-Vlaming echter niet. "Het was een leuke training om te doen. Ik had hier ook alle materiaal om een goede materiaaltest te doen. Het was pittig, alles nog een keer heropfrissen."