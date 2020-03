🎥 Throwback naar 2019: van der Poel wint Dwars door Vlaanderen na zeer spannende wedstrijd

Vorig seizoen kregen we heel wat spektakel in Dwars door Vlaanderen. Mathieu van der Poel was uiteindelijk de sterkste in een groep van vijf renners. Anthony Turgis werd tweede en Bob Jungels moest tevreden zijn met de derde plaats.

Mathieu van der Poel sprong al vroeg weg met twee andere renners, maar Lotto-Soudal deed er alles om de Nederlander terug te brengen. Uiteindelijk ging Tiesj Benoot met een knappe aanval naar de kopgroep en hij kreeg onder andere Bob Jungels mee. Ze zouden uiteindelijk met vijf renners naar de finish rijden. Mathieu van der Poel, Bob Jungels, TIesj Benoot, Anthony Turgis en Lukas Pöstlberger. Het was uiteindelijk van der Poel die aan het langste eind trok. Turgis werd tweede en Jungels stond ook nog mee op het podium.