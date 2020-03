Ex-winnaar Tour de France wil opnieuw wedstrijden rijden, maar: "Er zijn belangrijkere dingen in het leven"

Het coronavirus houdt de wielerwereld in de ban. Het is nog steeds niet duidelijk of de Tour de France kan doorgaan, maar er komen steeds meer stemmen op om de rittenwedstrijd niet door te laten gaan. Ook niet zonder fans.

Geraint Thomas, ex-winnaar van de Tour de France, hoopt dat de rittenwedstrijd wel kan doorgaan, maar hij is realistisch. "Ik zou heel graag opnieuw wedstrijden kunnen rijden, maar er zijn op dit moment belangrijkere zaken in de wereld", staat te lezen bij CyclingNews. Volgens Thomas is deze periode vooral heel onzeker. "Het moeilijkste is dat je niet weet wat er nog zal komen. Ik ben in de vorm van mijn leven, want dit zijn mijn beste jaren, maar het is moeilijk om mij voor te bereiden, zolang we niet weten wat er gereden zal worden", aldus Thomas.