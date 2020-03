Franse ex-renner hoopt dat Tour de France toch kan doorgaan: "Het kan ons doen herleven"

In de wielerwereld gaan er enkele stemmen de ronde om de Tour toch te laten doorgaan. Ook Raphaël Geminiani, een ex-renner en ex-ploegleider, hoopt dat de grootste rittenwedstrijd van Frankrijk niet wordt uitgesteld.

Uiteraard is er wel een voorwaarde om de Tour te kunnen rijden. "Het virus moet niet alleen bedwongen zijn, maar ook weg. Ik was erbij in de Tour van 1947 en het deed ons de oorlog vergeten", aldus Geminiani.

In Het Nieuwsblad staat te lezen dat Geminiani denkt dat de Tour, net zoals bij de oorlog, ook kan helpen bij de genezing van de ziekte. "Het is een enorm zware periode, maar de Tour kan ons helpen herleven en opnieuw voor stabiliteit zorgen."