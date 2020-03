Nederlander van Trek-Segrafredo doet opvallende uitspraak: "Ik hoop dat ik het coronavirus heb gehad"

Bauke Mollema was de voorbije weken ziek. Het bleef bij kuchen en hoesten, maar hij hoopt dat deze ziekte het coronavirus was. Zo zou het betekenen dat hij er bijna geen last van heeft gehad.

Bauke Mollema vertelde het in een interview bij De Streekkrant. "Het klinkt vreemd, maar ik hoop dat ik het coronavirus heb gehad. Het zou betekenen dat ik bijna niet ziek ben geweest door het virus", aldus de Nederlander. De renner van Trek-Segafredo begint zich wel zorgen te maken over de Tour de France. "Zolang er landen in lockdown zijn, moeten er geen wedstrijden plaatsvinden. De gezondheid van de mensen is het belangrijkste."