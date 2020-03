Ploegleider laat zich uit over Tour de France: "We zijn een rondreizend circus ..."

Wat met de Tour de France 2020? Het lijkt eens te meer dé vraag der vragen. Ook bij Mitchelton-Scott volgen ze de situatie op de voet.

Sportdirecteur Matt White heeft in zijn kaarten laten kijken over de hele zaak. "We zullen de beslissing steunen die het best is voor de algemene bevolking", klinkt het.

"Tegen juli zullen de zaken volgens mij wel gekalmeerd zijn in Europa, maar zal het genoeg gekalmeerd zijn om enkele duizenden mensen die van overal samen komen te ondersteunen?"

Gesloten deuren?

"Veiigheid moet het belangrijkste zijn en we zijn een rondreizend circus van om en bij de 2000 mensen: media, teams, logistiek, ... En dat in 20 hotels op drie weken."

En wat met een Tour de France 'achter gesloten deuren'? "Het zou natuurlijk vreemd zijn, maar het zou wel werken. Sommige koersen in het begin van het jaar zijn ook zonder veel supporters."