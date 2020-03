Yves Lampaert blikt terug op heerlijke overwinning: "Als Sammy je volgt ..."

Geen Dwars door Vlaanderen woensdag op weg naar Waregem door het coronavirus. Maar bij de organisatie van Flanders Classics kwamen ze met een alternatief.

Wielermuseum KOERS kwam met een alternatief online aanbod waarmee je de wielersfeer én geschiedenis van Dwars door Vlaanderen in huis kan halen.

Bladeren in het boek over Dwars door Vlaanderen, kijken naar een fototentoonstelling of een audiofragment van meervoudig winnaar Yves Lampaert? Het kan.

"Voor mij is het een echte klassieker bij mij in de buurt waar ik train. Dus ik vind het wel een belangrijke koers en maak er altijd een doel van."