🎥 Koers kijken in coronatijden: Keisse komt nachtmerriescenario te boven en verbaast met sensationele zege

Achter de televisie kruipen om urenlang live naar de koers te zien, zit er nu even niet in. Daarom wijzen we u in deze tijden geregeld op videofragmenten van een documentaire die de moeite waard is of van een heroĆÆsche koers. Deze keer nemen we u mee naar het jaar 2012.

Wel bepaald naar de Ronde van Turkijke. Misschien niet de allergrootste wedstrijd, maar wel met een waanzinnig wedstrijdverloop van de zevende etappe toen. Iljo Keisse kwam uit voor Omega Pharma-Quick.Step en reed solo aan de leiding. Keisse moest een achtervolgend groepje en een jagend peloton afhouden, maar na een schuiver in een bocht diep in de finale leken zijn kansen op de overwinning weg. Zeker omdat ook zijn ketting er nog eens af lag. In no time kreeg Keisse die er weer op, wist hij weer te vertrekken en verbazing alom toen hij de aanstormende sprinters nog kon voor blijven: wat een overwinning! COMMENTATOREN DOOR DOLLE HEEN De commentatoren werden ook helemaal gek. Kleppers als Kittel en Petacchi beten in een rit die voor hun bestemd was hun tanden stuk op een meesterlijke Keisse. Bekijk hieronder nog enkele beelden van de aankomst in Izmir en de reactie van Keisse.