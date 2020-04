Ploeg Van Avermaet houdt vandaag crisisberaad. 'Einde van de ploeg in zicht'

De donkere wolken pakken zich samen rond de CCC-ploeg van Greg Van Avermaet. Eerder deze week kwamen we al te weten dat het er financieel niet goed voor staat. Vrijdag heeft de top van het bedrijf een crisisberaad gepland om te kijken of er nog een toekomst is voor de wielerploeg.

De cijfers van CCC duiken naar beneden vanwege de coronacrisis, dus er moet gesnoeid worden waar mogelijk. Driekwart van het personeel, vooral mecaniciens en dokters, zag zijn contract opgezegd. Ook de renners zouden 80% van hun loon moeten indienen. Donderdag liet Greg Van Avermaet al weten dat hij bereid is om inspanningen te doen voor zijn werkgever om de crisis door te komen. De sponsoring van dit jaar zou normaal gezien nog blijven doorlopen, maar het volgende wielerseizoen staat alvast op de helling weet HLN. Het contract van CCC loopt normaal gezien nog door, maar door de crisis lijkt dat toch niet meer door te gaan. Ook tweede grootste teamsponsor Giant weet van de crisis. De fietsenfabrikant lijkt niet kapitaalkrachtig genoeg om de ploeg op zijn eentje te dragen.