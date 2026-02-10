📷 Met opvallende aanwezige: Van der Poel genoot met volle teugen van skivakantie

Mathieu van der Poel genoot na zijn achtste wereldtitel veldrijden van welverdiende ontspanning. Zijn vriendin Roxanne Bertels deelde op haar sociale media enkele beelden van die skivakantie.

Met dertien overwinningen op rij sloot Mathieu van der Poel voor het tweede seizoen op rij ongeslagen zijn seizoen in het veld af. Dat deed hij met een achtste wereldtitel veldrijden, een absoluut record bij de mannen.

Skivakantie Van der Poel na WK veldrijden

Van der Poel trok meteen na het WK veldrijden naar het Italiaanse Livigno om een week te ontspannen. Want zijn opbouw en piek naar het WK veldrijden kost hem meer moeite dan de buitenwereld vaak ziet.

Die skivakantie deed Van der Poel ook met toestemming van Alpecin-Premier Tech. "Dat hij die reis maakt, zorgt net voor de mentale balans die nodig is", zei Christoph Roodhooft daar zelf over bij Wieler Revue.

Roodhooft ook aanwezig op skivakantie Van der Poel

Op een reeks foto's die Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, op haar sociale media deelde, duikt Roodhooft ook zelf op. Ook Melanie Peetermans, de vriendin van Jasper Philipsen, was erbij in Livigno.

Van der Poel zelf heeft duidelijk ook genoten van zijn week skivakantie. Intussen is Van der Poel al opnieuw aan het trainen, binnen twee weken hakt hij de knoop door over zijn deelname aan de Omloop Nieuwsblad.



Lees ook... Geluk of kunde? Ploegleider Van Aert doet opvallende vaststelling over Van der Poel ›