Hapt Mathieu van der Poel toe voor "interessant en overtuigend aanbod"?

Mathieu van der Poel begint traditioneel pas in maart aan zijn wegseizoen. De Spaanse gravelkoers Clasica Jaen hoopt de Nederlander volgend jaar al midden februari aan de start te krijgen.

Na een weekje vakantie na het WK veldrijden stoomt Mathieu van der Poel zich klaar voor het wegseizoen. De Omloop Nieuwsblad (28 februari) of Tirreno-Adriatico (9 tot 15 maart) wordt zijn eerste koers van het seizoen.

Start Van der Poel in 2027 vroeg aan wegseizoen?

Doordat Van der Poel telkens eind januari of begin februari het WK veldrijden rijdt, begint hij pas in maart aan zijn wegseizoen. De voorbije vier seizoenen was dat het geval, in 2021 begon Van der Poel zijn seizoen wel op 21 februari in de UAE Tour.

Het volgende veldritseizoen zou Van der Poel misschien aan zich voorbij laten gaan, waardoor hij ook vroeger aan het wegseizoen zou kunnen beginnen. De Clasica Jaen, die rond midden februari wordt gereden, wil Van der Poel dan ook in 2027 aan de start proberen te krijgen.

Clasica Jaen wil Van der Poel aan de start krijgen

"Ik heb Mathieu van der Poel nog niet benaderd, maar ik heb goede contacten en ik weet hoe ik met hem moet onderhandelen", zegt organisator Pascual Momparler vol zelfvertrouwen bij Marca.

Lees ook... De stille kracht achter het succes van Mathieu van der Poel: Adrie spreekt zich over hem uit›

"Volgend jaar gaan we proberen hem een interessant en overtuigend aanbod te doen, zoals we dit jaar aan Pidcock hebben gedaan." De Brit staat op 16 februari voor het eerst aan de start in de Clasica Jaen, die dit jaar aan zijn vijfde editie toe is.