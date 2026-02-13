Mist Pedersen de klassiekers? Ploegleider is klaar en duidelijk over zijn deelname

Mads Pedersen is bezig aan een race tegen de klok. De Deen brak anderhalve week geleden zijn pols en sleutelbeen en moet vrezen voor zijn deelname aan de monumenten en klassiekers.

Op 4 februari, bijna tien dagen geleden, liep het mis voor Mads Pedersen in de eerste etappe van de Ronde van Valencia. De Deen brak bij een val zijn pols en sleutelbeen en moet vrezen voor zijn deelname aan de klassiekers.

Parijs-Nice wordt moeilijk voor Pedersen

Pedersen zat vijf dagen na zijn valpartij alweer op de rollen, al moeten daar volgens zijn ploegleider Kim Andersen geen grote conclusies uit getrokken worden. "Het was niet echt om te trainen, maar meer om de bloedsomloop op gang te brengen", zegt Andersen bij Feltet.

Zijn deelname aan Parijs-Nice (8 tot 15 maart, nvdr.), wat normaal gezien zijn laatste rittenkoers ter voorbereiding van Milaan-Sanremo was, ziet er ook niet rooskleurig uit", gaat Andersen verder.

Haalt Pedersen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

Ook de Ronde van Vlaanderen (5 april) en Parijs-Roubaix (12 april) blijven een vraagteken. Als hij niet fit is kan hij niet starten, zo simpel is het", stelt Andersen wel. "We kunnen niets anders doen dan hem als team steunen."



"We vertrouwen erop dat hij sterk genoeg is en er alles aan zal doen om fit te worden. Waarschijnlijk moeten we hem zelfs eerder afremmen." Maar het zal dus wel een race tegen de klok zijn om op tijd fit te zijn.