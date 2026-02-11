Loyale Healy bleef EF trouw, maar er zijn ook mislukkingen: "UAE bood de helft meer"

Ben Healy (25) verlengde eind januari zijn contract bij EF Education-EasyPost tot eind 2029. Nochtans had de Ier ook andere aanbiedingen op zak, maar bleef hij zijn ploeg trouw.

De resultaten van Ben Healy in 2025 bleven wat onder de radar, maar waren wel uitstekend. De Ier werd vierde in de Strade Bianche, vijfde in de Waalse Pijl, derde in Luik-Bastenaken-Luik, negende in de Tour en derde op het WK.

Healy maakte loyale keuze voor EF

Er was dan ook interesse in Healy van andere ploegen, maar EF Education-EasyPost slaagde er toch in om de Ier aan boord te houden tot eind 2029. Al geeft algemeen manager Jonathan Vaughters toe dat het aan een zijden draadje hing.

"Als ik eerlijk ben, hebben we geluk gehad dat Ben Healy besloot te blijven, want we hadden niet het meest financieel lucratieve aanbod", zegt Vaughters bij Domestique. Healy maakte een "loyale en emotionele beslissing versus een puur financiële".

Vaughters greep naast Del Toro

Vaughters beseft dat dat ongebruikelijk is in het huidige wielrennen en dat wellicht niet meer vaak zal gebeuren. In 2023 wilde Vaughters Del Toro binnenhalen, maar hij koos uiteindelijk voor UAE Team Emirates-XRG.



"Ik heb zo hard als ik kon gevochten om die jongen te krijgen. Het zou het hoogste neoprocontract zijn geweest dat ik ooit iemand in de geschiedenis van dit team had gegeven. Ons aanbod was minder dan de helft was van dat van UAE. Dus ja, natuurlijk ging hij naar UAE. Dat is logisch."