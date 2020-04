Ben Hermans heeft operatie goed doorstaan en gaat zich alweer inzetten voor het goede doel

Onlangs liet Ben Hermans weten dat zijn schouder opnieuw onder het mes moest als gevolg van zijn zware valpartij in de Tour Down Under. Die operatie heeft dinsdag plaatsgevonden. Het gaat blijkbaar goed met Hermans, want hij zit alweer op de rollen.





