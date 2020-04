De Ronde 2020 voor Lampaert: fans moedigen hem vooraf aan te 'skarten', De Melkerie jent hem achteraf met uitslag

Yves Lampaert heeft alles gegeven tijdens de lockdowneditie van de Ronde van Vlaanderen. Het was echt wel een intense inspanning. Meer dan de elfde plaats leverde hem dat niet op. Op dertien deelnemers oogt dat toch niet te geweldig, vinden zijn trainingsmakkers van De Melkerie.

Nochtans had Lampaert enorm veel steun van zijn supporters. Voor elke deelnemer was het zoeken naar een geschikte plaats om op de rollen te rijden: de ene deed het buiten, de andere installeerde zich in de garage of in een studio.

Wellicht was het bij niemand zo aan zijn woning te zien dan bij Yves Lampaert dat hij meedeed aan De Ronde 2020. De spandoeken spraken voor zich: aan de steun en het vertrouwen in Yves ontbrak het helemaal niet. De supporters volgden alles ook zoals het hoorde: vanuit hun kot. Ze waren helemaal klaar om hem te zien 'skarten'.

Ook binnenshuis was er de nodige steun. Het werd echter slechts de elfde plaats voor Lampaert en dat komt hem op hoongelach van De Melkerie te staan. Op de Instagrampagina van de trainingsgroep werd meteen een sketch van het programma In De Gloria geplaatst die gaat over een wielertoerist die zich belachelijk maakt op de piste.

Onze reactie na Lampie zijn prestatie in de @rondevanvlaanderenofficial #deronde2020

