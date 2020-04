🎥 Tiesj Benoot en ploegmaats komen met algemene oproep

Het zijn lastige tijden voor iedereen. Zeker op de momenten dat er licht lijkt aan het einde van de tunnel of het de slechte kant dreigt uit te gaan, is het belangrijk om vol te houden en alle richtlijnen te blijven respecteren. Sunweb pleit er dan ook voor om dat te blijven doen.

In een filmpje op YouTube verspreiden renners en rensters van Sunweb hun oproep. Ook Tiesj Benoot doet er uiteraard aan mee. De nadruk ligt vooral op de boodschap: stay home stay safe. Oftewel: blijf thuis en houd het veilig.

Sunweb richt zich hierbij ook tot alle mogelijke partners die het heeft in de wielerwereld. Met zijn allen even door de zure appel bijten, daartoe roepen Benoot & co dus op.