Erg mooie woorden van Gilbert voor Iljo Keisse: "Een van de slimste renners in het peloton" & "Hij is zoals Rowe, maar dan minder goed betaald"

In de drie jaar dat Philippe Gilbert voor Quick-Step reed leerde hij Iljo Keisse beter kennen. De wereldkampioen van 2012 steekt zijn appreciatie voor Keisse niet onder stoelen of banken.

Toen Philippe Gilbert voor Cycling News zijn 'dream team' van (ex-)ploegmaats moest samenstellen was er ook een plekje weggelegd voor Iljo Keisse. De twee reden van 2017 tot en met 2019 samen voor Quick-Step.

"Het feit dat de ploeg zo alomtegenwoordig is in finales hebben ze te danken aan de druk die door Iljo wordt afgehouden. Hij verricht veel werk in het begin van de koers, buiten het zicht van de camera's", was Gilbert vol lof over zijn ex-ploegmaat.

Vergelijkbaar met Luke Rowe

"Hij is een van de slimste renners in het peloton en eigenlijk ook een stille jongen. Je hebt jongens die je vaak hoort en dan verdwijnen als de wedstrijd start. Plots hebben ze niet meer zo veel praat. Iljo is net het tegenovergestelde. Hij is er altijd, een beetje zoals Luke Rowe, maar spijtig genoeg voor Iljo wordt hij niet even goed betaald", besloot de renner van Lotto Soudal.