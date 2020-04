Philippe Gilbert stelt 'dream team' samen met Wiggins, Greipel, Evans en vier Belgen

In zijn carrière zat Philippe Gilbert met tal van toppers in de ploeg. Niet makkelijk dus om een 'dream team' samen te stellen, maar de 37-jarige renner van Lotto Soudal deed het toch.

"Echt een enorm moeilijke keuze", gaf Gilbert aan bij Cycling News. "Maar om in aanmerking te komen moeten ze van wereldklasse zijn in hun specialiteit." Uiteindelijk viel de keuze op vier Belgen en een drietal buitenlandse wereldtoppers: André Greipel, Cadel Evans en Bradley Wiggins.

Twee winnaars van de Ronde van Frankrijk dus en een absolute spurtbom. Maar wie zijn de landgenoten in het team van Gilbert? "Christophe Detilloux was een van de eerste renners die ik zelf in het team (FDJ, nvdr.) mocht aanbrengen. Een heel goede vriend."

Ook voor Jelle Vanendert en Iljo Keisse was er plek in het dream team. "Iljo heeft me enorm geholpen in de Klassiekers en met Jelle had ik fantastische seizoenen bij FDJ en later Lotto."

De vierde landgenoot in Gilberts team is Mario Aerts, nu de sportdirecteur van Gilbert bij Lotto Soudal. "Maar dat is niet de reden dat ik voor hem kies. Hij was een inspiratie voor me en een uitstekende wegkapitein."