Vanmarcke ligt net iets minder lang stil dan merendeel van peloton: "Voor de meesten iets langer wachten"

De eerstvolgende wielerwedstrijden zijn nog niet in zicht. Daarom is het al goed om eens terug te blikken op de koersen die wel gereden zijn. Sep Vanmarcke ging in maart nog door tot de laatste dag van Parijs-Nice en zal sowieso dus minder lang stilliggen dan vele collega's.

Zijn seizoen beginnen deed Vanmarcke met twee Franse rittenkoersen. Ook in 2019 begon hij in Frankrijk. De jaren voordien was het meer Spanje en Portugal dat hij op zocht in de eerste maanden. "Het maakt mij eigenlijk niet uit omdat het voorbereidingskoersen zijn. Het zijn ongeveer dezelfde etappekoersen. In de Algarve zijn er iets meer klimmers aanwezig, maar wanneer zij eraan beginnen, lig ik er toch al af."

Voor het seizoensbegin legt Vanmarcke zijn lot in het handen van zijn team. "De ploeg beslist over het werelddeel, het land en de koers." De eerste afspraken die wel sowieso genoteerd staan in de agenda zijn steevast de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. "In de koersen van het openingsweekend wou ik goed zijn, al had ik er niet specifiek naartoe gewerkt. Omdat 'mijn' periode toch eind maart en begin april ligt."

Het werd voor de klassieke renner een wisselvallig weekend eind februari - begin maart. "In de Omloop was ik niet echt goed, dat was niet zo leuk. Ik was gerustgesteld nadat ik in Kuurne wel weer een goed gevoel had. Nadien heb ik door een omschakeling Parijs-Nice gereden. De Tirreno of Parijs-Nice, dat maakt mij ook niet zoveel uit. Omdat het gaat om het opbouwen van de conditie."

Ook geen kleine voorkeur? "Als ik zelf mag kiezen, zal ik voor de Tirreno gaan, maar Parijs-Nice was een goed alternatief." Bovendien heeft hij in tegenstelling tot vele anderen zo toch al wat koersdagen in de benen gehad. "Het gaat niet om de hoeveelheid wedstrijddagen. Omdat je u aan het voorbereiden bent op de klassiekers, is het wel aangenamer om te blijven koersen."

Als het coronavirus nu niet voor zo'n grote schade had gezorgd, was het misschien wel van belang geweest. "Op zich waren het wel twee weken minder lang dat ik moest rusten in vergelijking met andere coureurs. Nu ligt het wel heel lang stil, die twee weken zullen het dus ook niet maken. Maar het is wel zo dat het voor de meesten nog langer wachten is."