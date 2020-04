🎥 Koers kijken in coronatijden: Frank Vandenbroucke en Gent-Wevelgem van 1998

Voor de televisie kruipen om urenlang naar live wielrennen te zien, zit er nu even niet in. Daarom wijzen we u geregeld op videofragmenten van documentaires of memorabele wedstrijden uit het verleden. Deze keer reizen we terug in de tijd naar 1998.

De Vlaamse klassiekers zijn altijd iets speciaal en Gent-Wevelgem heeft verschillende straffe edities gekend. Zo was er ook eentje in 1998, met zeker en vast een finale die kon bekoren. Wijlen Frank Vandenbroucke demonstreerde toen leepheid en fysieke kracht: hij speelde het tactisch perfect en bleef Lars Michaelsen en Nico Mattan voor. Vandenbroucke was dat jaar als eindwinnaar uit Parijs-Nice gekomen en toonde in Gent-Wevelgem nogmaals zijn klasse. In een aflevering van De Kleedkamer hadden onder andere Patrick Lefevere en Wilfried Peeters het over die bewuste wedstrijd en ook Nico Mattan, die het vanop de eerste rij zelf meemaakte.