Lefevere heeft begrip voor vraag naar heronderhandeling van hoofdsponsor en stelt datum voor globaal beeld voorop

De ploeg van Patrick Lefevere heeft voorlopig nog niet te maken met sponsors die in deze moeilijke periode minder bijdragen. Waarschijnlijk zal het daar wel van komen. Vooral hoofdsponsor Deceuninck is vragende partij. Lefevere geeft zichzelf een kleine twee weken om een goed beeld te vormen.

François Van Eeckhout, heeft aangegeven te willen onderhandelen over de sponsorgelden van zijn bedrijf. "De afspraak is om die bespreking intern te houden. We gaan geen getallen noemen, maar laat het mij zo zeggen: we praten niet over een meerprijs", aldus de CEO van Deceuninck.

GOEDE NEW-MEDIA CIJFERS

Patrick Lefevere neemt in Gazet van Antwerpen een begripvolle houding aan. "Vorig jaar zijn ze natuurlijk strontverwend, nu is het veel minder. Maar je kan ook niet zeggen dat we geen exposure bieden. Onze new media-cijfers zijn beter dan vorig jaar. En afgelopen weekend hebben meer dan 600.000 mensen naar de virtuele Ronde van Vlaanderen gekeken."

In de tussentijd zijn er binnen zijn ploeg overigens wel al maatregelen genomen. "Ons personeel staat op tijdelijke werkloosheid, mensen die zelfstandig voor de ploeg werken factureren minder, ons wagenpark staat stil. Zo besparen we nu al."

20 APRIL

Lefevere vroeg Deceuninck wel om zeker tot 20 april alles te houden zoals het is. "Ik wil wachten tot 20 april om een globaal beeld te hebben. Want het zal niet alleen Deceuninck zijn. Quick-Step, Latexco, Maes, Lidl: ze zullen allemaal passeren. Ik wil niet om de andere dag met een andere boodschap naar mijn renners moeten bellen."