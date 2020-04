Remco Evenepoel meer en langer op de rollen dan verwacht: "Mijn trainer besliste mij te straffen"

Op de rollen rijden: verschillende renners doen het in deze tijden veel vaker dan ze normaal zouden doen. Dat is bij Remco Evenepoel niet anders. Niet alleen deed hij mee aan De Ronde 2020, nadien volgde ook nog een onverwachte training op de rollen.

Remco Evenepoel was tijdens de virtuele finale van de Ronde van Vlaanderen aanvankelijk wel mee met de kopgroep, maar moest het finaal stellen met een zesde plaats. Een uitslag waar zijn entourage niet van onder de indruk was, laat Evenepoel al grappend uitschijnen.

"Mijn trainer had mijn wedstrijd gezien en besliste om mij te straffen. Nu trainen we hier samen. Het is een virtuele trainingsdag voor mij", zei Evenepoel maandagavond op de sociale media. Het zal voor hem nu dus wel weer uitkijken zijn naar enkele tochten op de weg in plaats van op de hometrainer.