Replica van fiets waarmee Merckx in '72 werelduurrecord brak te verkrijgen voor iets meer dan 3000 euro

Verzamelaars zijn altijd wel op zoek naar retrofietsen met een link aan grootse wielerprestaties uit het verleden. Wie geïnteresseerd is en een beetje geld opzij heeft liggen, kan nu een slag staan. De replica van de fiets waarmee Merckx naar het werelduurrecord reed, is online aangeboden.

Het is op eBay dat de fiets te koop is aangeboden. De replica is samengesteld uit heel wat dezelfde materialen als de echte fiets waarop Merckx in 1972 in Mexico City naar het werelduurrecord reed. Het heeft ook de gekende oranje kleuren van de machine van toen.

Het was nog op een traditionele fiets dat Merckx die prestatie neerzette. Nadien evolueerden de wielerfietsen natuurlijk enorm. Merckx was de laatste Belg op de erelijst met werelduurrecordhouders, tot Victor Campenaerts daar ook op terecht kwam in 2019.

De replica van Merckx' fiets is momenteel gesitueerd in Glossup en kost 2750 Britse ponden. Dat komt overeen met 3384,01 euro. Er kunnen wel nog verzendingskosten bijkomen.