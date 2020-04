Gilbert komt voor het eerst terug op valpartij op WK: "Weet niet of ik het dan nog had kunnen navertellen"

Het WK in Yorkshire in september vorig jaar draaide uit op een grote ontgoocheling voor Philippe Gilbert. Meer dan een half jaar later zit hij er duidelijk nog mee in zijn maag.

Gilbert ging in september vorig jaar in de eerste plaatselijke ronde tegen de grond en moest uiteindelijk opgeven. Ondanks berenwerk van Remco Evenepoel in de achtervolging.

"Ineens lag ik op de grond, ik snap nog altijd niet hoe dat gebeurd is", vertelde hij daar toen over. "Ik heb niemand geraakt en ik ben ook niet in een put gereden. Misschien was er iets aan mijn fiets, want ik had geen controle meer en ging ineens naar rechts en het volgende moment lag ik op de grond.”

In een gesprek met Sport/voetbalmagazine kwam de renner van Lotto-Soudal nu nog eens terug op het incident.

“De mecanicien had de as van mijn wiel niet strak genoeg aangespannen, daardoor kwam de as los en verloor ik mijn voorwiel. Gelukkig gebeurde dat in een beklimming en niet in een afdaling. Ik weet niet of ik het dan nog had kunnen navertellen.”

“Diep vanbinnen ben ik nog altijd enorm teleurgesteld in bondscoach Rik Verbrugghe en zijn staf omdat ze me nooit een uitleg of excuses gaven."

"Op de dag zelf heb ik met Verbrugghe gepraat. Ik heb hem gezegd dat ik er geen zaak van wilde maken omdat mechanische problemen nu eenmaal voorkomen, maar dat ik wel excuses wilde van de mecanicien. Niemand heeft dat ooit gedaan. Niet de bond en niet de mecanicien. Dat is moeilijk te aanvaarden.”