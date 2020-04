Tourwinnaar veilt gele en witte truien voor het goede doel

De wielerwereld probeert zijn steentje bij te dragen in deze moeilijke tijden. Ook Tourwinnaar Egan Bernal doet zijn duit in het zakje.

Egan Bernal gaat wat materiaal veilen en de opbrengst gaat naar Fundación Exito een organisatie die steun biedt aan kansarme kinderen in Colombia. De Tourwinnaar van 2019, de eerste Colombiaan die in Parijs met de gele trui mocht pronken, laat enkele gele en witte truien onder de veilingshamer gaan, evenals een fiets van Pinarello (niet het fietsje op de achtergrond van zijn filmpje). Een bod uitbrengen kan via deze website.

De 23-jarige Colombiaan is niet de enige wielrenner die zijn groot hart liet zien. Ook Alberto Contador laat zijn fiets veilen en Michal Kwiatkowski stelt zijn appartementen ter beschikking aan de medische diensten in Polen.