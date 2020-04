Contador vlamde Télégraphe en Alpe d'Huez op met fiets die hij nu veilt voor strijd tegen corona

Spanje is één van de landen dat het ergst getroffen is door het coronavirus. Geen wonder dus dat Alberto Contador zich de toestand enorm aantrekt. Hij heeft daarom actie ondernomen om ook zijn bijdrage te leveren aan de strijd tegen corona.

Contador heeft besloten om via eBay een fiets te veilen. En het is er niet zomaar één. "Ik wil jullie iets zeer speciaal laten zien", zegt hij in een videoboodschap. "Dit is de fiets waar ik op reed in 2011 op de Mount Etna, waar ik een Girorit won en waarmee ik aanviel in de Tour op de Télégraphe in de rit naar Alpe d'Huez."

Waarop Contador zijn beslissing bekendmaakt. "Ik heb besloten om deze autentieke fiets te doneren aan het werk van het Rode Kruis tegen Covid-19. het virus dat zoveel schade veroorzaakt." Er is al een bod binnengekomen van 10 000 euro.

FIETSEN EN TROFEEËN IN KELDER

Van Contador is geweten dat er in zijn kelder een veertigtal fietsen staan met herinneringen aan zijn profcarrière en ook een aantal van zijn trofeeën.