Belgen van Deceuninck-Quick.Step duiden moeilijkste kasseistrook van Parijs-Roubaix aan

In normale tijden zouden we nu volop aan het uitkijken zijn naar Parijs-Roubaix. Dat zouden ze zeker ook doen bij Deceuninck-Quick.Step, de ploeg die er altijd een groot doel van maakt. Wat de moeilijke stukken zijn, weten ze daar alleszins wel.

Op de site van Deceuninck-Quick.Step zeggen de renners van de ploeg wat voor hen de moeilijkste kasseistrook is. "Mijn finish ligt in Arenberg. Dat is waarom het daar het lastigste is voor mij, omdat ik daar altijd alleen zit", oordeelt Tim Declercq. Iljo Keisse treedt hem bij. "Niet alleen omdat het de meest bekende is, maar ook omdat het één van de langsten is en de kasseien er heel slecht bij liggen, is Arenberg de lastigste van allemaal."

LAMPAERT GAAT VOOR CARREFOUR DE L'ARBRE

Yves Lampaert opteert voor een andere bekende strook. "Ik ben vijf keer gestart in Parijs-Roubaix en elke keer vond ik Carrefour de l'Arbre de sector die het meest energie vergde. Carrefour is lang, er zijn enkele bochten waar je extra moet opletten en door de massa fans aan beide kanten van de weg voelt het alsof je in een andere dimensie zit."

Stijn Steels duidt dan weer de kasseistrook Hem aan. "Het is niet echt het lastigste stuk, maar doordat het aan het einde van de koers komt, voel je het echt in de benen." Bert Van Lerberghe voegt nog een andere invalshoek toe aan de discussie. "Twee sectoren voor Arenberg heb je Haveluy. Iedereen is al erg nerveus en wordt daar nog iets meer gespannen. Als je daar niet in goede positie zit, moet je het cash betalen."