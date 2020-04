Paul Van Den Bosch staat helemaal achter initiatief van Sven Nys Academy

Ook in coronatijden zullen Thibau en Sven Nys niet blijven stilzitten. Binnen enkele dagen gaat de Sven Nys Academy online en zullen vader en zoon de jongsten onder ons ook allerlei tips, tricks en lessen aanbieden. De goedkeuring van Paul Van Den Bosch hebben ze alleszins.

Dat mag natuurlijk niet helemaal een verrassing zijn. Van Den Bosch was als coach zelf begeleider van Sven Nys tijdens diens actieve wielercarrière en doet hetzelfde bij Thibau. Van Den Bosch heeft ook zelf iedereen al opgeroepen om in beweging te blijven en is dus ook in de wolken met de actie van de Sven Nys Academy.

"Ook kinderen moeten gestimuleerd worden om te blijven bewegen in coronatijden", uit Van Den Bosch zijn mening op Twitter. Hij richt zich vervolgens tot Sven Nys en noemt het een schitterend initiatief. Jongeren worden ook volop aangemoedigd om inzendingen van hun eigen kunstjes op de fiets op te sturen.