🎥 Lefevere en zijn renners herdenken de magie van Parijs-Roubaix

Geen nieuwe editie van Parijs-Roubaix vandaag. Een jammere zaak, maar dat belet niet om over die koers te spreken. Het is een unieke wedstrijd, de favoriete koers van velen. Ook bij Deceuninck-Quick.Step hechten ze er een enorm belang aan.

Dat blijkt uit een filmpje van de ploeg. "Parijs-Roubaix is de meest bekeken eendagskoers van het jaar", weet CEO Patrick Lefevere. "Het is dus belangrijk om er te staan en te proberen te winnen. We hebben jongens met een grote motor en kunnen de koers zo naar onze hand zetten."

Zdenek Stybar kan zich zijn debuut nog goed herinneren. "Parijs-Roubaix was mijn eerste kasseiklassieker in 2013. Ik was in positie om top drie te rijden. Een toeschouwer was een foto aan het nemen en ik raakte hem. Ik kwam zo bijna ten val. Als veldrijder vind je een betere balans dan de renners die enkel op de weg rijden."

Voor Tim Declercq is het al helemaal iets speciaals. "Het was de eerste koers waar ik naartoe ging met mijn vader, op mijn achtste. We waren toen aan het supporteren voor Johan Museeuw. Ik had nooit kunnen dromen dat ik zelf de koers zou rijden. Er hangt iets magisch rond die koers."

Yves Lampaert eindigde in 2019 nog derde en weet dus als geen ander wat voor een uitdagende koers het is. "Je moet mentaal sterk zijn om in de kleine weggetjes te duiken, vooraan te zitten en de aanvallen te beantwoorden."