Degenkolb noemt zege in Roubaix één van beste wielermomenten en schat staat van de wielersport in

Philippe Gilbert vlamde vorig jaar naar winst op de piste in Roubaix, maar met John Degenkolb heeft Lotto Soudal nog een andere ex-winnaar van de Helleklassieker in huis. In deze periode denkt een mens daar al eens aan terug. Daarnaast laat ook de huidige situatie Degenkolb niet los.

Dag op dag vijf jaar geleden is het dat Degenkolb de snelste was van een groepje van zes en zo Stybar en Van Avermaet van de overwinning hield in Roubaix. "Het was één van de beste momenten in mijn carrière", vertelt Degenkolb aan online.de. "Een kinderdroom die werkelijkheid werd."

Het is het type overwinning dat wel wat met zich meebrengt. "Mijn leven als wielrenner is natuurlijk nadien veranderd. De waardering van collega's in het peloton, van de media en van fans, is nog groter geworden. Mijn leven als mens is niet veranderd. Ik ben nog altijd dezelfde."

Kan Degenkolb als persoon overigens goed om met de coronaperiode? "Ik kan nog normaal trainen. Mijn collega's in Italië en Frankrijk moeten alles indoor doen. Dat is zwaarder, ook mentaal." Maar hoelang kan het wielrennen dit overleven? "Dat is de grote vraag", beseft ook Degenkolb.

MOEILIJK PLATFORM TE VERKOPEN

Het model van het wielrennen is niet op die manier opgebouwd dat het wel een paar stoten als deze kan verdragen. "We bieden onze partners en sponsoren een platform. Als koersen zoals de Ronde van Frankrijk en de Monumenten niet kunnen doorgaan, is het moeilijk dat platform te verkopen."