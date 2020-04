Dit gebeurde het laatste decennium op 12 april: triomfen voor Buchmann, Degenkolb, Martin en Contador

Helaas geen wielerwedstrijd dit jaar op 12 april. Dat is in het verleden natuurlijk nog al voorgevallen, maar dan omdat die dag niet in het weekend viel. In het laatste decennium werd er drie keer wel gekoerst op 12 april.

Het kan nooit geen kwaad om eens een blik op het verleden te werpen. In de moderne geschiedenis werd ons op 12 april al wel enkele mooie wielermomenten geboden. Twee keer stond dan een etappe in een rittenkoers op het programma. Eén van die twee keren ging het om een beslissende rit. Eén keer ging het om een Monument. 2019: Emanuel Buchmann wint etappe in Ronde van het Baskenland, met een minuut en acht seconden voorsprong op Ion Izagirre, Adam Yates en Jakob Fuglsang. 2015: Parijs-Roubaix draait uit op een spurt met zes tussen Boom, Degenkolb, Elmiger, Keukeleire, Stybar en Van Avermaet. Degenkolb is zoals verwacht de snelste, voor Stybar en Van Avermaet. 2014: De Ronde van het Baskenland eindigt met een individuele tijdrit in Markina-Xemein. Tony Martin zet de beste tijd neer. De Duitser is zeven seconden sneller dan Contador en vijftien seconden sneller dan Kwiatkowski. Contador is wel eindwinnaar.