Rohan Dennis rijdt Froome, Bernal en zijn andere ploegmaats eraf in Alpe du Zwift

Team Ineos heeft één van de grootste virtuele events op poten gezet sinds het stilvallen van de sportactiviteit op de weg. Alle renners van de ploeg namen het op tegen mekaar in de eerste eRace van Ineos. Rohan Dennis ging met de overwinning aan de haal.

Via het platform Zwift maakten alle dertig renners van Ineos zich vrij op paaszondag om het vanop de rollen virtueel tegen mekaar te koersen. Dit met een virtueel parcours vergelijkbaar met de Alpe d'Huez. Het event werd dan ook omgedoopt tot Alpe du Zwift.

VERSCHILLENDE NATIONALITEITEN OP VIRTUELE PODIUM

De volledige koers was online live te volgen. Wie alle actie nog eens wil herbekijken, kan dat doen door hier te klikken. Rohan Dennis sprak zijn tijdrijderscapaciteiten aan op de rollen en was ook op de beklimming de beste. De Australiër bleef de Ier Dunbar voor met 56 seconden. Kwiatkowski werd derde op 59 seconden van de winnaar.

Van Egan Bernal was er geen spoor in de top tien. Wellicht spaart de Colombiaan zijn klimmersbenen nog voor de echte Tour, als die moest doorgaan. Christopher Froome liet een zesde plaats optekenen, niet slecht voor een renner die zo lang buiten strijd was.