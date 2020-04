Op deze dag X jaar geleden: Belgische zeges in Roubaix in 2008 en 2003, Terpstra pakt zijn eerste Monument in 2014

Vandaag gaan we exact zes, twaalf en zeventien jaar terug in de tijd, naar 2014, 2008 en 2003. In die jaartallen werd Parijs-Roubaix op 13 april gereden en dat leverde vuurwerk op en winnaars uit de Lage Landen.

2014 - Niki Terpstra Quick-Step zat in een luxepositie in de finale van de Hel van het Noorden. Met nog een tiental kilometer te gaan waren ze met drie renners aanwezig in een kopgroep van elf. Terpstra waagde het erop en zijn ploegmakkers zagen dat de achtervolging niet op punt stond. De Nederlander hield vol en won zijn eerste koersmonument. Bij de achtervolgers had Degenkolb nog de snelste sprint in huis. Hij hield Cancellara en Vanmarcke af. 2008 - Tom Boonen Op 35 kilometer van het einde wordt al duidelijk wie de beste renners in koers zijn. Boonen zonderde zichzelf, samen met Cancellara en Ballan, af van de rest en pareerde onderweg nog enkele aanvallen om het dan in de sprint helemaal zelf af te maken. Met overmacht. 2003 - Peter Van Petegem Een week nadat hij zegevierde in de Ronde van Vlaanderen maakte Peter Van Petegem de dubbel compleet. Ook hij ging met twee andere renners naar de meet en gaf in de sprint Dario Petri en Vjatsjeslav Jekimov het nakijken, goed voor zijn eerste en enige 'Kassei'.