🎥 Victor Campenaerts geeft snelcursus over positie op tijdritfiets

Tijdens deze coronaperiode heeft Victor Campenaerts zijn volgers op sociale media al kunnen verblijden met tal van video's. Over de gerechten die hij thuis klaarmaakt, of over zijn beloning voor wielertoeristen die geen papiertjes wegsmijten. Maar wat met zijn specialiteit?

Want Victor Campenaerts staat in de eerste plaats natuurlijke bekend om zijn enorme tijdritcapaciteiten. Hij is dan ook de geschikte man om tips te geven over welke positie je moet aannemen op een tijdritfiets. Dat doet hij nu ook op zijn YouTube-kanaal. Niemand beter om tijdrittips uit te delen natuurlijk dan de werelduurrecordhouder. In een video van tien minuten legt hij van thuis uit alles uit wat je moet weten over de perfecte positie om een goede tijdrit mee af te werken.