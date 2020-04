Eliterenners zonder contract en beloften moeten dit jaar niet afzakken richting Citadel

De veldrijders koersten er in het verleden steeds in het kader van de Wereldbeker en eliterenners en beloften reden jaarlijks in de omgeving een rittenkoers: de Citadel van Namen. Dit jaar alvast geen etappewedstrijd. De Ronde van Namen valt weg door het coronavirus.

De Ronde van Namen stond van 5 tot 9 augustus op het programma. De organisatoren hebben inmiddels aangekondigd dat de 73ste editie dit jaar niet zal kunnen doorgaan. Net zoals de profs zien ook eliterenners zonder contract en beloften hun plannen dus danig gewijzigd. In het verleden deden veldrijders het vaak ook goed in de wedstrijd op de weg in Namen. Onder andere Jens Adams en Laurens Sweeck staan er op de erelijst. Floris De Tier van Jumbo-Visma behoort eveneens tot de ex-winnaars.