Lefevere ziet veel goodwill bij Evenepoel en hoopt dat eigen inspanning ook oplevert: "Het gaat niet om grote bedragen"

Patrick Lefevere en Remco Evenepoel: het is van in het begin van hun samenwerking een goede tandem gebleken. Ook in coronatijden zit er zeker geen sleet op. Integendeel, Lefevere is onder de indruk van de initiatieven die Evenepoel nam sinds de uitbraak van het coronavirus.

Dat blijkt uit wat Lefevere te vertellen had in de VRT-podcast De Tribune. "Remco komt zelf af met ideeën. Hij wou net als Jolien D'hoore pakjes met de fiets bezorgen bij mensen thuis. Maar op dat moment waren we nog niet zeker of dat goed ging onthaald worden, dus hebben we het niet gedaan."

Ook financieel was er een grote bereidheid bij Evenepoel om iets te doen als dat de ploeg kan helpen. "Remco was de eerste coureur die me een WhatsAppbericht stuurde met de boodschap: 'Hey patron, alles ok? Hoef ik niets in te leveren?'"

GEEN MOURINHO

Lefevere doet op dat vlak ook zelf zijn duit in het zakje. "Ik heb in maart zelf niet meer gefactureerd. Dat is in de hoop dat het een beetje helpt aan de onderhandelingstafel en om het goede voorbeeld te geven, want het gaat niet om grote bedragen. Ik ben José Mourinho niet, hé."