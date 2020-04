Mathieu van der Poel kan zijn titel in het mountainbike in mei niet verdedigen

Door het wegvallen van verschillende wegwedstrijden had Mathieu van der Poel misschien wel een uitdaging kunnen vinden in het EK mountainbike. Helaas, ook dit kampioenschap zal niet kunnen doorgaan vanwege het coronavirus.

De annulatie van het EK mountainbike komt niet als een verrassing. Het stond van 14 tot 17 mei op het programma. Te vroeg om in Europa al een sportwedstrijd te organiseren. Het EK zou georganiseerd worden in het Oostenrijkse Stattegg.

WEL EK VOLGEND JAAR?

Het gaat om een afgelasting, want uitstel naar een ander moment later in het jaar is ook geen optie. Onder andere omdat men vanuit verschillende landen de reis moet kunnen maken. Het EK komt er dus pas volgend jaar of binnen enkele jaren.

Het houdt in dat Mathieu van der Poel nog wat langer Europees kampioen is. De Nederlander veroverde de titel in de XCO-klasse.