Ook voor topkiné die Van Aert hielp bij revalidatie is het aanpassen: "Je moet jezelf heruitvinden, fascinerend"

Dat Wout van Aert zo snel terugkeerde in het veld en zich kon klaarstomen voor alweer een goede wegcampagne, was mede te danken aan de uitstekende begeleiding van kinesist Lieven Maesschalck. Die moet zich nu ook duchtig aanpassen in de coronaperiode.

Al is Maesschalck nog wel altijd aan de slag, zo verklapt hij in HLN. "De moeilijke en dringende gevallen mogen we in onze praktijk begeleiden. Hier is permantentie. Voor alle duidelijkheid: we respecteren wel de regels die ons zijn opgelegd door de regering voor onze patiënten. Daarmee bedoel ik: social distancing én 'no contact.'"

ONLINE REVALIDEREN

Bij de invoering van die strenge maatregelen schrok Maesschalck zelf toch ook. "In het begin was er toch wat paniek. Want je moet wel bereikbaar blijven. Als je een probleem hebt, is het de bedoeling dat het opgelost geraakt. Gelukkig hadden we bij Move to Cure al een grote kennis over online revalideren. We behandelden al buitenlandse klanten op deze manier."

ONGELOOFLIJK LICHAAMSGEVOEL BIJ TOPSPORTER

De kinesisten weten dus wel wat gedaan, ook in het coronatijdperk. "We ontwikkelden hier een efficiënte methodologie. Het moeilijkste is misschien dat de patiënt zich op deze manier zelf 'manipuleert'. En zoiets hoort juist en specifiek te zijn. Een topsporter kan dat doorgaans wel - zij hebben een ongelooflijk lichaamsgevoel."

Het is alleszins ook voor een man als Maesschalck een unieke tijd. "Je moet jezelf heruitvinden als therapeut. Ik vind het fascinerend, hoor. Het enige wat je in zo'n periode mist, is het sociale contact."