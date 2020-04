Throwback naar 2019: Van der Poel blijft met verbluffende spurt Alaphilippe, Wellens en Matthews de baas

In principe had er vandaag een nieuwe editie van de Brabantse Pijl moeten plaatsvinden. Het coronavirus laat dat echter niet toe. Daarom nemen we u nog eens mee naar vorig jaar, toen Mathieu van der Poel er zo'n indrukwekkende overwinning boekte.

Het deelnemersveld was al veelbelovend, met namen als Alaphilippe, Colbrelli, Matthews, Van der Poel en Wellens allemaal aan de start. Zoals de traditie het wil, kwam er ook een vroege vlucht tot stand. Onder de zeven vluchters waren ook vijf Belgen: De Bondt, Backaert, Livyns, Robeet en Edward Planckaert.

In het peloton kwijtte Declercq zich voor Deceuninck-Quick.Step als steeds perfect van zijn taak zodat de kopgroep stilaan in het vizier kwam. Honoré en Van der Sande dachten de oversteek te maken, maar werden tot de orde geroepen door Van der Poel. Die toonde dus al erg vroeg dat hij in orde was.

LAMBRECHT TOONT ZICH BIJ LOTTO

De kopgroep werd steeds verder uitgedund. Ondertussen maakte Lotto Soudal de koers hard en trok Lambrecht in de aanval. Vakoc, Hirschi en Vermeersch gingen met hem mee. Bahrein bracht het peloton, of wat daar nog van overbleef, terug. Op het lokale circuit was ook het liedje van de laatst overgebleven vroege vluchter uitgezongen.

Het was dan uitkijken naar wat de favorieten zouden doen. Impey plaatste een versnelling op de IJskelderlaan. Alaphilippe gooide zijn troeven op tafel in de Hertstraat. Wellens sprong op zijn wiel en ook Matthews en Van der Poel wisten de kloof te overbruggen. Deze vijf kwamen dus samen en vormde een mooie kopgroep.

ENKEL IMPEY LOST NOG VOORAAN

Een aanval van Wellens werd Impey fataal. Zo bleven er vier sterke leiders over en die moesten ook het volle pond blijven geven om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep. Een demarrage van Alaphilippe werd beantwoord door Van der Poel. Ook Matthews en Wellens sloten - zij het met meer moeite - aan.

Zo werd het een spurt met vier. Van der Poel begon vanop de kop en pakte uit met een verbluffende spurt. Niemand kon hem nog bedreigen, ook Alaphilippe en Matthewss niet, nochtans ook niet van de traagsten. Zij werden respectievelijk nummer twee en drie. Wellens eindigde nog voor Matthews en pakte zo de laatste podiumplek. Bjorg Lambrecht maakte de top vijf compleet.